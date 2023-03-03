شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أمريكا تفرض عقوبات على 37 كيانا في الصين وروسيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نفذت الولايات المتحدة، تهديداتها بفرض عقوبات جديدة على الصين وروسيا، حيث أدرت 37 كيانا في البلدين على قائمتها السوداء للتجارة.

وزارة التجارة الأمريكية أرجعت إدراج الكيانات الصينية والروسية على القائمة السوداء، إلى ممارستها أنشطة تشمل تقديم مساهمات للجيش الروسي ودعم الجيش الصيني.

كما تقدم تلك الكيانات تسهيل انتهاكات حقوق الإنسان في ميانمار والصين أو الانخراط فيها.

وقالت ثيا كيندلر مساعدة وزيرة الخارجية في بيان: "عندما نحدد الكيانات التي تمثل مصدر قلق للولايات المتحدة يتعلق بالأمن القومي أو السياسة الخارجية، فإننا نضيفها إلى قائمة الكيانات لضمان تمكننا من التدقيق في معاملاتها".

يأتي ذلك بينما تردد المسؤولون الأمريكيون في الجزم بتقديم الصين أسلحة للجيش الروسي، وهو ما تنفيه بكين.

فقد أعلن المتحدث باسم البيت الأبيض أمس الخميس أن الولايات المتحدة ليست لديها "مؤشرات على أن (الصين) اتخذت قرار" توفير أسلحة لروسيا لكن هذا الاحتمال "يبقى مطروحا".

وتحذر الولايات المتحدة الصين من تقديم دعم عسكري فتاك لروسيا وهو ما يقول خبراء إن من شأنه تغيير قواعد اللعبة في الصراع في أوكرانيا الذي دخل عامه الثاني ولا تلوح في الأفق أي تسوية له.

بينما نفت بكين بشدة تلك المزاعم، التي وردت في بادئ الأمر على لسان رئيس وكالة الاستخبارات المركزية "سي آي إي"، وتبعه مسؤولون أمريكيون آخرون.