شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "العفو الدولية" تكشف حساب إعدامات إيران في شهرين.. 100 على المقصلة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مئة إعدام في شهرين فقط، رقم كبير من ضحايا مقصلة إيران كشفت عنه منظمة العفو الدولية، في إحصائية لشهري يناير وفبراير وحدهما.

المنظمة الدولية لحقوق الإنسان كشفت أن السلطات الإيرانية أعدمت 94 شخصا على الأقل خلال الشهرين المنصرمين فقط.

وأوضحت المنظمة ومركز عبد الرحمن بوروماند الإيراني لحقوق الإنسان التي يتخذ من الولايات المتحدة مقرا له، أن السلطات في طهران أعدمت واحدا على الأقل من عرب الأحواز، و14 كرديا و13 من البلوش، بعد "محاكمات بالغة الجور"، -حسب وصفهما- وأصدرت أحكاما بالإعدام على عشرة آخرين منذ بداية العام الجاري.

وزاد عدد الإعدامات بشكل ملحوظ مقارنة بالعام السابق، وفقا لبحث أجرته المنظمتان، هذا بالإضافة إلى حدوث حالات "عنف جنسي مروع ومزاعم تعذيب أخرى"، حسبما سجلت بعض المصادر وفقا للمنظمتين.

وقالت رؤيا بوروماند، المديرة التنفيذية لمركز عبد الرحمن بوروماند الحقوقي إن "السلطات الإيرانية تنفذ إعدامات على نطاق مخيف".

وربطت الحقوقية الإيرانية، حالات الإعدام بقمع الأقليات العرقية، ونشر الخوف في صفوف المعارضة على ستقابل بـ "القوة الغاشمة"،سواء في الشوارع أو بالمشنقة، واصفة تلك الأفعال بأنها "ترقى إلى مستوى الاعتداء على الحق في الحياة ومحاولة مخزية ليس فقط لمزيد من رعب المعارضين.

أما ديانا الطحاوي من منظمة العفو الدولية، فوصفت ما يجري بأنه "مروع" أن عمليات الإعدام تحدث بشكل روتيني وسط الاستخدام المنهجي لـ" الاعترافات "الملوثة بالتعذيب لإدانة المتهمين في محاكمات بالغة الجور"، حسب قولها.