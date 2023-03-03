شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البيت الأبيض يعلق على حوادث تسمم الطالبات في إيران والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال البيت الأبيض، الخميس، إن التقارير حول تسمم طالبات في مدارس إيرانية، "مقلقة للغاية".

وأوضح جون كيربي المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض، للصحفيين، أن "التقارير حول تسمم تلميذات مدارس في إيران مقلقة للغاية"، مضيفا أن "العالم يحتاج لأن يعرف السبب".

وتعرضت مئات الفتيات الإيرانيات في مدارس مختلفة، لإصابات بالتسمم خلال الأشهر الأخيرة، حسبما قال وزير الصحة الإيراني، فيما أشار بعض السياسيين إلى احتمال أن يكون قد تم استهدافهن من قبل جماعات دينية معارضة لتعليم الفتيات.

وسجلت السلطات الصحية في إيران، يوم الخميس، 69 حالة تسمم جديدة بين صفوف الطلاب، في مدينة "كرج" ومحافظة "أردبيل".

وشهدت مدينة "كرج" غرب طهران، الخميس، 21 حالة تسمم جديدة لطالبات في كلية التقنية بجامعة المدينة.

وذكرت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، أن الطالبات أصبن بالتسمم أثناء وجودهن في السكن الجامعي.

ونقلت الوكالة عن رئيس جامعة العلوم الطبية بمحافظة البرز شهرام صيادي، أن الطالبات الـ21 نقلن إلى مستشفى كوثر، و"حالتهم العامة تتحسن".

من جانبه، أكد المدير العام للأمن وإنفاذ القانون بمحافظة أردبيل شمال إيران، علي محبي بور الخميس، تسمم 48 شخصا بمدينة "أصلاندوز".

وأضاف محبي بور في حديثه لوسائل إعلام محلية، أن طالبات وموظفين في مدرسة "زينب للبنات" بمدينة أصلاندوز، اشتموا رائحة كريهة، وعانوا من خمول وحرقة في الحلق.

ووصف 80 أستاذا بجامعة "جمران" في الأهواز، الخميس، تسمم الطالبات، بأنه "كارثة إجرامية"، مطالبين السلطات والمؤسسات المعنية "بوضع حد واضح وسريع وحاسم لهذه الكوارث الإجرامية المحتملة في البيئات التعليمية للأطفال والمراهقين".

وبحسب ما ذكرت وكالة أنباء "شفقنا نيوز" الإيرانية، فإن الأساتذة الجامعيين وصفوا في بيان لهم، ما يحدث، بأنه "مخيف وكارثة وأمر مؤسف".

وقالوا: "دون شك، فإن أي تأخير وتستر واسترضاء مع مرتكبي هذه الجرائم المروعة من شأنه أن يثير غضب المواطنين في جميع أنحاء البلاد".

وأعلن التلفزيون الإيراني الرسمي، الخميس، أن "إهمال سائق الناقلة التي تحمل البتروكيماويات" هو سبب تسمم طلاب المدارس الثانوية في مدينة بروجرد وسط إيران.

وقال عضو البرلمان الإيراني محمد حسن أصفري الخميس، إن "التسمم المتسلسل للطلاب الذي تشهده عدة مدارس في البلاد، سببه عمل بيولوجي".

وأشار في الوقت ذاته إلى "ضعف المعلومات والتوضيح من قبل المسؤولين تجاه ما يحدث"، فيما قال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني شهریار حيدري، أمس الأربعاء إنه "حتى الآن، أصيب ما يقرب من 900 طالب من مختلف محافظات البلاد بالتسمم".