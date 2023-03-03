شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة روان لاشين مثمنة قرارات الرئيس: تدعم المواطن بصورة مباشرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمنت النائبة روان لاشين عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب ، بالإجراءات التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مؤكده أن هذه القرارات في الوقت الحالي تعكس شعور الدولة بما يعانيه المواطن في ظل الأزمة العالمية.

ووصفت "لاشين" توجيهات الرئيس بزيادة رواتب الموظفين، والمعاشات، بالإضافة إلى رفع حد الإعفاءات الضريبي، وزيادة المستفيدين من برامج تكافل وكرامة، إعتبارا من أول أبريل القادم، بالقرارات التي جاءت في الوقت المناسب وتأتى ضمن إجراءات الحماية الاجتماعية للمواطن المصرى، وتمكينه من مواصلة الحياة دون معاناة تزامنا مع الظروف الاقتصادية العصيبة التى يعانى منها العالم أجمع.

وأضافت: " قرارات مهمة وترفع عن كاهل المواطن زيادة الأسعار، نظرا لأن لمواطن المصري هو المتضرر الأول من صعوبة الوضع الاقتصادي عالميا وداخليا ولكن جاءت هذه القرارات لتخفيف العبء عن عاتقه من موجات زيادة الأسعار".

وقالت :" من ناحية أخرى، من ضمن القرارات المهمة

زيادة المعاشات المنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم لتكون بنسبة 15% وزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة ٢٥٪؜ شهرياً فهذه فئة مهمة ويجب الاهتمام بها لأن هذا يعتبر مصدر دخلهم الوحيد ولا بد من أن يواكب الغلاء وزيادة الأسعار إلي جانب زيادة الأحد الادنى للعاملين بالدولة.

جدير بالذكر أن الرئيس السيسى، وجه بسرعة تحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري وأصحاب الكادرات الخاصة اعتباراً من إبريل 2023 وجاءت الزيادات كالاتى :

زيادة دخل الموظف بالجهاز الإداري بحد أدنى ١٠٠٠ جنيه شهرياً.

زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة وذلك على النحو التالي:

3500 جنيه شهرياً للدرجة السادسة وما يعادلها

5000 جنيه شهرياً للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها

6000 جنيه شهرياً لحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة.

7000 جنيه شهرياً لحاملي درجة الدكتوراة من العاملين بالدولة

زيادة المعاشات لأصحابها والمستفيدين عنهم بنسبة 15% اعتباراً من أول إبريل 2023.

رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنوياً اعتباراً من أول إبريل 2023.

زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة ٢٥٪؜ شهرياً اعتبارا من أبريل.