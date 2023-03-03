شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر واشنطن تعتقل أمريكيين أرسلا تكنولوجيا طيران لروسيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشفت وزارة التجارة الأمريكية، الخميس، أن اثنين من مواطنيه اعتقلا في مدينة كانساس سيتي بتهمة إرسال تكنولوجيا طيران إلى روسيا.

وانتهك المواطنان الأمريكيان معايير التصدير خارج البلاد، خصوصا بعدما طبقت الولايات المتحدة ودول أخرى ضوابط تصدير لتقييد وصول روسيا إلى التقنيات والمواد التي يمكن أن تدعم عتادها الحربي، في ظل الأزمة بأوكرانيا.

الضوابط المذكورة تستهدف قطاعات الدفاع والطيران والبحرية في قوات روسيا، وتتجاوز ذلك لتشمل أيضا تكرير النفط وقطاعات الصناعة والتجارة والسلع الفاخرة.

اعتقال الشخصين اللذين لم تعرف هويتهما كشف عنه ماثيو أكسلرود، وهو مساعد وزيرة التجارة لإنفاذ قوانين التصدير، أثناء فعالية لنقابة المحامين في ميامي بولاية فلوريدا.

ولم يكشف المسؤول الأمريكي مزيدا من التفاصيل عن كيف جرى اعتقال الرجلين، غير أنه أكد أن وزارته، تنسق في الأمر مع مكتب التحقيقات الاتحادي وممثلي الادعاء بوزارة العدل.