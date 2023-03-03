شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الوفد بالإسكندرية: قرارات الرئيس السيسى رسالة طمأنة لأبناء الشعب المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال سعيد إسماعيل ضيف الله رئيس حزب الوفد بالإسكندرية وعضو الهيئة العليا بالحزب، أن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي رسالة طمأنينة لأبناء الشعب المصرى، وتؤكد دعم ومساندة القيادة السياسية لقطاع كبير من المواطنين.

وأضاف سعيد ضيف الله، لـ"الخليج 365"، أن قرارات الرئيس السيسي حزمة من إنجازات الدولة المصرية للمواطنين، فى ظل ما يشهده العالم من أزمات اقتصادية عالمية، وجاءت قرارات الرئيس السيسي لتخفيف أعباء المعيشة وتحسين مستوي الدخل لعدد كبير من أصحاب المعاشات والموظفين محدوي ومتوسط الدخل، من منطلق إحساس الدولة بالمواطن، ويضعه في مقدمة أولويات الدولة المصرية والقيادة السياسية .

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه اليوم الحكومة بالتنفيذ الفورى لعدد من الإجراءات الهامة التى تهدف رفع المعاناة عن كاهل المواطن البسيط والتى تضمنت: التعجيل بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة اعتباراً من أول إبريل 2023، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه شهرياً.

بزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة وذلك على النحو التالي بالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها لتكون بقيمة 3500 جنيه شهرياً. وبالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتكون بقيمة 5000 جنيه شهرياً وبالنسبة لحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 6000 جنيه شهرياً وبالنسبة لحاملي درجة الدكتوراة من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 7000 جنيه شهرياً.

وتم زيادة المعاشات المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم لتكون بنسبة 15% اعتباراً من أول إبريل 2023 وتم رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنوياً اعتباراً من أول إبريل 2023 وتم زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة 25٪؜ شهرياً، اعتبارا من أول أبريل.