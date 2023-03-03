شكرا لقرائتكم خبر عن الشعب الجمهورى: قرارات الرئيس ترفع المعاناة من على كاهل المواطنين وتخفف أعباء الأسرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، أن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم تأتي لرفع المعاناة من علي كاهل المواطنين خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها العالم بسبب الحرب الروسية الأوكرانية والتي ألقت بظلالها علي الدولة المصرية.

أضاف عمر أن رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة رواتب العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات خطوة جيدة للغاية وتؤكد حرص الرئيس علي الأسرة المصرية كما تؤكد الرغبة الحقيقية لدي الدولة في تخفيف الأعباء ودعم المواطنين لتوفير احتياجاتهم.

أوضح رئيس حزب الشعب الجمهوري أن هذه الحزمة من القرارات سيكون لها مردود ايجابي للغاية علي الأسرة المصرية مثمناً قرار الرئيس برفع معاش تكافل وكرامة والذي يصب في صالح دعم المرأة المعيلة ومساعداتها علي التعاطي علي غلاء المعيشة.

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