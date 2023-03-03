شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أحمد زيد يشيد بحزمة قرارات الحماية الاجتماعية وتحسين الأجور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أشاد النائب أحمد أبو زيد عضو مجلس النواب بحزمة القرارات الهامة التي قررها الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم لحماية المصريين من الأزمات العالمية، خلال زيارة محافظة المنيا، والتي جاءت من أجل تحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة والمعاشات، وتكافل وكرامة، اعتبارًا من أول إبريل 2023، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى ١٠٠٠ جنيه شهرياً.

وأضاف أحمد أبو زيد أن الرئيس عبد الفتاح السيسى قرر زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها لتكون بقيمة 3500 جنيه شهرياً ، وبالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتكون بقيمة 5000 جنيه شهرياً ، بالنسبة لحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 6000 جنيه شهرياً ، وبالنسبة لحاملي درجة الدكتوراة من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 7000 جنيه شهرياً ، وزيادة المعاشات المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم لتكون بنسبة 15% اعتباراً من أول إبريل 2023، كما قرر سيادة الرئيس رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنوياً اعتباراً من أول إبريل 2023 ، وزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة ٢٥٪؜ شهرياً، اعتبارا من أول أبريل ٢٠٢٣.