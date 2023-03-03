شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة حقوق الإنسان بالشيوخ: توجيهات الرئيس السيسي في توقيت هام لمواجهة الأعباء الاقتصادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمنت النائبة رشا اسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الأجور والمعاشات، والتي أصدرها اليوم الخميس خلال افتتاح عدد من مشروعات التنمية بمدينة المنيا الجديدة، مؤكدة أن توقيتها في بالغ الأهمية نظرا للظروف العالمية الصعبة التي نمر بها.

وتابعت أسحق في بيان صادر عنها، أن الرئيس السيسي يثبت دائما اهتمامه بالمواطنين محدودي الدخل، معقبة:" الرئيس السيسي لم يتغافل يوما عن معاناة المواطنين فهو قريب منهم ويدرك تماما حجم الصعوبات الذي يمروا بها".

وأردفت أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن حزمة الحماية الاجتماعية، الصادرة اليوم بشأن زيادات أجور العاملين في الدولة ورفع الحد الأدنى للأجور وزيادة في المعاشات، ستمثل دعم كبير للمواطن في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي نعيشها

واكدت النائبة رشا اسحق، عضو مجلس الشيوخ ، أن الدولة المصرية لا يمكن أن تتجاهل الظروف الاقتصادية للمواطن، لذلك كان من المهم مواجهة الظروف الاقتصادية الحالية ومد شبكات الأمان الاجتماعي لكل للجميع.