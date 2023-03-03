شكرا لقرائتكم خبر عن حزب إرادة جيل مشيدا بقرارات الرئيس السيسي: هدية المصريين بمناسبة شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الاحزاب المصرية، بالقرارات الهامة التى أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية اليوم لصالح محدودى ومتوسطى الدخل.

وقال النائب تيسير مطر إن قرارات الرئيس السيسي اثلجت قلوب الشعب المصرى وهى هديه من الرئيس بمناسبة قرب شهر رمضان.

وذكر النائب تيسير مطر أن القرارات صدرت فى توقيت مناسب للتخفيف من موجة الغلاء التى يعانى منها كل مواطن مصرى وخاصة محدودى ومتوسطى الدخل.

وحيا النائب تيسير مطر الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى يضع المصريين امام عينه دائما ولذلك صدرت القرارات فى توقيت مناسب.