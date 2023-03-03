شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى ومسؤولو حزب حماة الوطن يشيدون بقرارات الرئيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب عن القرارات الرئاسية :" زيارة الرئيس للمنيا وتصريحاته الأخيرة تعتبر من الهدايا الربانية ، أو هدايا الخير قبل الشهر الكريم، أنا سعيد جدًا كنت متأكد أننا صاعدين للأمام ، بجانب الزيارة اللي كانت بمثابة جبر خاطر للشعب المنياوى.

فيما قال عبد الرحمن ناصر أمين الاعلام بحزب حماة الوطن بالمنيا:" قرارات الرئيس السيسي اليوم تعتبر تاريخية وهدية منه لشعب مصر بمناسبة دخول شهر رمضان وهذا إن دل على شيء يدل على شعورة بما ينبض به الشارع المصري من عناء ارتفاع الأسعار.

وتابع:" الفرحة التي شاهدتها بداخل القاعة اليوم أثناء كلمة الرئيس تدل على مدي حب المصريين لهذا الرجل الذي سيظل دوماً فخر المصريين والعرب، أيضًا هذه القرارات تعتبر من أفضل القرارات التى أصدرها الرئيس لعام 2023 لذلك نقولها بكل الحب احنا معاك ياريس وفى ضهرك لآخر العمر.

وأضافت غادة بدوي امينة المراسم بالجمهورية: "مبسوطة بالقرارات اللي اخدها الرئيس لأنها تبعث لدينا الأمل والتفاؤل وتوحي أن الغد أفضل برغم كل الظروف والتحديات التي تواجه العالم وثقة في ربنا والشعب المصري ووقوفه جانبه، على حفاوة وحب أهل المنيا للرئيس وان التنمية من الصعيد هي البداية ولم ينتهي قطار التنمية في وجود الرئيس، القرارات جاءت في الوقت الصحيح في محاولة لرفع العبء عن كاهل المواطن المصرى".