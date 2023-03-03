شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "جنون البقر" القادم من البرازيل يرعب إيران ودولة عربية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت البرازيل إن أربعة دول ثلاث دول في آسيا بينها إيران ودولة عربية، قررت حظر لحوم الأبقار القادمة من هذه بسبب تخوف من "جنون البقر".

والدول الثلاث هي إيران والأردن وتايلاند، حيث تجري البرازيل تحقيقا في إصابة بجنون البقر

وقالت وزارة الزراعة البرازيلية، الخميس، إن هذه الدول أوقفت مؤقتا استيراد لحوم الأبقار من البلاد، بينما تحقق السلطات في حالة إصابة بجنون البقر من ولاية بارا، وفقا لبيان نقلت عنه وكالة "رويترز".

الوزارة ذكرت أيضا أن روسيا أوقفت الواردات من ولاية بارا بالتحديد، بعد اكتشاف حالة الإصابة بمرض جنون البقر هناك.

وهكذا قالت الوزارة البرازيلية إن إيران والأردن وتايلاند "أوقفت مؤقتا واردات لحوم البقر من جميع أنحاء البرازيل، وفرضت روسيا حظرا على لحوم البقر المصدرة من بارا".

وبالإضافة إلى ذلك، أوقفت البرازيل صادرات لحوم البقر إلى الصين للوفاء بشروط اتفاقية تجارة.