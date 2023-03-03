شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل فلسطيني وإصابة 2 برصاص جيش الاحتلال في الضفة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي فتى فلسطينيا وأصاب آخرين، مساء الخميس، في اقتحام لبلدة عزون الفلسطينية بشمالي الضفة الغربية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان مقتل الفتى محمد سليم، 15 عاما، برصاص حي في الظهر، أطلقه عليه جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة عزون، قضاء قلقيلية في شمالي الضفة.

كما أشارت إلى إصابة فتى آخر بجروحٍ حرجة برصاص حي في الصدر.

وقال شهود عيان إن جيش الاحتلال أطلق الرصاص على عدد من الفتية الفلسطينيين في مدخل بلدة عزون.

وأشار الشهود إلى مقتل أحد الفتية وإصابة 2 أحدهما إصابته خطيرة والآخر طفيفة.

من جهتها قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي: "قُتل فلسطيني وأصيب اثنان آخران بجروح خطيرة ومتوسطة بنيران الجيش الإسرائيلي بعد إلقاء زجاجات حارقة على إسرائيليين بالقرب من قلقيلية".

وتشهد الضفة الغربية منذ عدة أيام هجمات متتالية من قبل مستوطنين إسرائيليين وبخاصة شمالي الضفة.

وتشهد الضفة الغربية حالة من التصعيد الخطير منذ العام الماضي.