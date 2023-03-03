انت الان تتابع خبر "كلاسيكو الأرض".. برشلونة يهزم ريال مدريد والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-449201-638133908450565812.jpg
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
2023-03-02 | 22:51
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حقق برشلونة انتصارا هاما بنتيجة (1-0) خلال مواجهة الكلاسيكو، مساء الخميس، ضد الغريم التقليدي ريال مدريد، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، في معقل الميرنجي "سانتياجو برنابيو".
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