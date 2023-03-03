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"كلاسيكو الأرض".. برشلونة يهزم ريال مدريد

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-449201-638133908450565812.jpg

2023-03-02 | 22:51

"كلاسيكو الأرض".. برشلونة يهزم ريال مدريد

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حقق برشلونة انتصارا هاما بنتيجة (1-0) خلال مواجهة الكلاسيكو، مساء الخميس، ضد الغريم التقليدي ريال مدريد، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، في معقل الميرنجي "سانتياجو برنابيو".
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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