"كلاسيكو الأرض".. برشلونة يهزم ريال مدريد

حقق برشلونة انتصارا هاما بنتيجة (1-0) خلال مواجهة الكلاسيكو، مساء الخميس، ضد الغريم التقليدي ريال مدريد، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، في معقل الميرنجي "سانتياجو برنابيو".

