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العقود الآجلة لخام "برنت" تتجاوز 85 دولاراً للبرميل

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بغداد - ياسين صفوان - وبحلول الساعة 13:08 بتوقيت غرينتش، ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم مايو 2023، بنسبة 0.26%، لتصل إلى 84.53 دولارا للبرميل، وبحلول الساعة 16:31 بتوقيت غرينتش، ارتفعت التكلفة بنسبة 0.82%، لتصل إلى 85 دولارا للبرميل.

وبحلول الساعة 16:40 بتوقيت غرينيتش، ارتفعت التكلفة لخام برنت إلى 0.94%، ليصل سعره إلى 85.1 دولارا.

وفي الوقت نفسه، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأميركي تسليم أبريل 2023، بنسبة 1.16%، لتصل إلى 78.59 دولارا للبرميل.

وتعود أسعار النفط الخام للارتفاع من جديد خلال تعاملات اليوم الخميس 2 مارس، لتواصل حصد المكاسب للجلسة الثالثة على التوالي، وكانت أسعار النفط الخام قد أنهت تعاملاتها، أمس الأربعاء 1 مارس، على ارتفاع لتواصل حصد المكاسب للجلسة الثانية على التوالي، مسجلة أعلى مستوى في أسبوعين.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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