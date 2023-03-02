انت الان تتابع خبر البنتاغون تؤكد: القوات الصينية تتجنب الصدام والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأكد ممثل البنتاغون، متحدثا في ندوة نظمها معهد هدسون: "نحن نرى جيش التحرير الشعبي، وقد تعززت إمكاناته، وأصبح أكثر استعدادا لتحمل المخاطر، وأكثر استعدادا لاستخدام أدوات القوة العسكرية بطريقة لم تحدث في العصور السابقة".وأضاف: " لقد تجلى هذا في اعتراضات الطائرات العسكرية الغربية مؤخرا على نحو خطر". وقد تحدثت عن هذه المسألة، ووزير الدفاع لويد أوستن بدوره تحدث عنها أيضا".. مضيفا أن "هذا يشكل مصدر قلق بالغا بالنسبة للولايات المتحدة".

في الوقت نفسه، نفى راتنر فرضية سعي جيش التحرير الشعبي، للدخول في مواجهة مع القوات الغربية، قائلا: "لا أعتقد أنهم يرغبون بخوض القتال. قد يحاولون ترهيب الآخرين، لكنهم لا يذهبون نحو الصدام"، مضيفا: "أعتقد أنهم أذكياء بما يكفي لعدم اتخاذ هذا المنحى".