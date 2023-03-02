شكرا لقرائتكم خبر الجسر الجوي السعودي يوزع سلالا ومساعدات في سوريا وتركيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس توزيع المواد الإغاثية المتنوعة لمتضرري الزلزال في بلدة جنديرس بمدينة عفرين التابعة لمحافظة حلب بسوريا.

وجرى توزيع 6 أطنان و848 كجم من السلال الغذائية و69 حقيبة إيوائية، و69 خيمة إيوائية، بالإضافة إلى 98 بطانية، استفاد منها 364 فردا بواقع 69 أسرة من متضرري الزلزال، ضمن الجسر الإغاثي السعودي الذي يسيره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا، إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.

ووزع المركز مواد إيوائية على المتضررين من الزلزال في مدينة الريحانية التابعة لولاية هاتاي بجمهورية تركيا، استفاد منها 61 فردا، وذلك بالتعاون مع الجمعية الدولية لرعاية ضحايا الحروب والكوارث.