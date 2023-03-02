شكرا لقرائتكم خبر عن هالاند على رادار الرحيل عن صفوف مانشستر سيتي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قامت رافائيلا بيمنتا وكيلة أعمال إيرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي، بالكشف مستقبل اللاعب، وحقيقة اقتراب رحيله عن النادي الإنجليزي.

وانضم هالاند لصفوف مانشستر سيتي، في فترة الانتقالات الصيفية، قادمًا من بوروسيا دورتموند.

ونشرت صحيفة "ميرور" البريطانية، تصريحات لـ رافائيلا: نحاول في وكالتي وضع خطة، علينا أن نضع خطة، نحن بحاجة إلى هدف.

وتابعت: ربما لن نحقق ذلك ولكن إذا كنت لا تعرف إلى أين تذهب بالتأكيد لن تصل، ربما لم نصل إلى هناك بأي حال، لكننا حاولنا علىالأقل.

وأردفت: نحن نضع الخطط حتى لو كان عمرك 15 عامًا، إذن فنحن لسنا سلبيين، لا يمكننا أن نجلس وننتظر، ربما سيتصلون بي لأن هالاندرائع للغاية، تنتظر المكالمة.

وشددت: اليوم الذي ينتهي فيه سوق الانتقالات هو اليوم الذي أبدأ فيه زيارة الأندية للحديث عن اللاعبين، لمعرفة ما قد يحدث في المستقبل،نحن في فبراير، لقد شاركت بالفعل في جولات الأندية أربع مرات هذا العام.

وأشارت: عليك أن تسأله، لكن في رأيي ذهب هالاند إلى مانشستر سيتي لأن هناك تاريخًا لهذه العائلة مع سيتي.

وأتمت: تشاهد صور إيرلينج وهو طفل في قميص السيتي، لذلك أجد أنه من الطبيعي أنه يرغب في تجربة ما اختبره والده، وبالطبع أكثر منذلك بكثير حقيقة أنه أراد أن يكون مع جوارديولا.