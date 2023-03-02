انت الان تتابع خبر اعتقال 93 متسولاً من جنسيات عربية وأجنبية في بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وكالة الاستخبارات، الخميس، عن اعتقال 93 متسولاً من جنسيات عربية وأجنبية في بغداد.