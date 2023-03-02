انت الان تتابع خبر ذياب يكشف عن عدد أحواض الأسماك غير المجازة على الأنهر والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال ذياب في حديث لبرنامج علنا الذي تبثه قناة السومرية الفضائية، ان "هناك تجاوزات كبيرة على المياه في العراق، ومثال ذلك هناك مشاريع تربية الأسماك التي يوجد منها مئات الالاف او أكثر من أحواض الأسماك غير المجازة المقامة على الأنهر".وأضاف أن "الوزارة ستقوم بحملة كبيرة لرفع تجاوزات مربي الأسماك على المياه"، مطالبا بـ"استعمال التقنيات الحديثة في تربية الأسماك من قبل الجهات المسؤولة في وزارة الزراعة".

وأشار ذياب الى ان "كمية المياه التي خصصتها امانة العاصمة للأشخاص تتجاوز 800 لتر للشخص في اليوم الواحد وإذا قارنها مع بعض الدول التي تصل الى 120 لترا في اليوم الواحد فنرى هناك هدر كبير في المياه"، مبينا ان المواطن والإدارة هم المسؤولون عن هدر المياه".

ولفت الى ان "هناك جهات كثيرة معنية ومسؤولة عن ترشيد استهلاك المياه والا سيؤدي الى وقوع العراق في مشاكل مائية كبيرة قد تؤدي الى كارثة".