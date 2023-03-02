شكرا لقرائتكم خبر الأمم المتحدة تدعم العراق لوقف سرقة مياه دجلة والفرات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعمت الأمم المتحدة العراق في مساعيه لوقف سرقات المياه التي يتعرض لها دجلة والفرات، وقال الأمين العام أنطونيو جوتيريس «إن العراق يواجه خطرا في نقص المياه، ولا يجب أن يكون العراق بلدا بلا أنهار، ويجب أن تكون موارده المائية مضمونة؛ لأن ندرة المياه في العراق تمثل تحديات للحكومة العراقية».

ودعا إلى عودة النازحين المتواجدين في مخيم الهول في سوريا إلى بلدانهم، وقال للصحفيين «إن الأمم المتحدة ملتزمة بدعم العراق للنهوض بالسلام والتنمية المستدامة»، وأضاف «إن مكافحة الإرهاب أولوية من أجل منع عودة داعش، ونحن ندعم العراق من أجل إرساء السلام والتقدم في هذا البلد».

وأوضح أن حكومة العراق وإقليم كردستان بحاجة إلى اجتماع مشترك لحل كل المشاكل، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة لا تفرض حلولا على الطرفين؛ لأن العراق دولة ذات سيادة، وحان الوقت للعراقيين أن يقرروا مستقبل بلادهم التي تواجه العديد من التحديات، مما يفرض نسيان الماضي وتوحيد المواقف دون تدخل خارجي.

وأكد أن الأمم المتحدة تدعم الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة العراقية لتحسين الواقع الاقتصادي وخطط الإصلاح، وإيجاد الوظائف ومحاربة الفساد فالعراق بلد غني

وجدد جوتيريس دعم الأمم المتحدة للنازحين وتقديم الدعم الفني لإجراء الانتخابات العراقية وانتخابات إقليم كردستان لتحقيق الاستقرار السياسي وأن الأمم المتحدة تدعم توجه الحكومة العراقية بعقد مؤتمر بغداد الثالث.

وشدد المسؤول الأممي على أن الإرهاب ما زال يشكل الأولوية في العراق والعالم وعلينا إعطاء الأولوية الاستراتيجية لمكافحته.