شكرا لقرائتكم خبر قتيل و7 جرحى في اشتباكات بمخيم جنوب لبنان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لقي شخص حتفه وأصيب سبعة آخرون خلال اشتباكات مسلحة شهدها مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في مدينة صيدا بجنوب لبنان.

وتجدد إطلاق النار صباح أمس بعد هدوء حذر أعقب اشتباكات اندلعت مساء أمس الأول بين مجموعتين من الشبان، الأولى تنتمي لحركة فتح والثانية تنتمي لإحدى التنظيمات ما أسفر عن سقوط قتيل من حركة فتح وسبعة جرحى توزعوا على مستشفيات المنطقة.

وأدت الاشتباكات إلى أضرار في المنازل والمحال التجارية والسيارات في المناطق التي وقع فيها الاشتباك، وأغلقت مدارس الأونروا داخل المخيم أبوابها حرصا على سلامة الطلاب.