قتيل و7 جرحى في اشتباكات بمخيم جنوب لبنان

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وتجدد إطلاق النار صباح أمس بعد هدوء حذر أعقب اشتباكات اندلعت مساء أمس الأول بين مجموعتين من الشبان، الأولى تنتمي لحركة فتح والثانية تنتمي لإحدى التنظيمات ما أسفر عن سقوط قتيل من حركة فتح وسبعة جرحى توزعوا على مستشفيات المنطقة.
وأدت الاشتباكات إلى أضرار في المنازل والمحال التجارية والسيارات في المناطق التي وقع فيها الاشتباك، وأغلقت مدارس الأونروا داخل المخيم أبوابها حرصا على سلامة الطلاب.
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