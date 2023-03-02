20 يمنيا يواجهون مقصلة الإعدام الحوثية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يواجه 20 مختطفا يمنيا مقصلة الإعدام الحوثية، بعد أن أصدرت الميليشيات الإرهابية أحكاما جائرة عليهم في الآونة الأخيرة.

ودعت رابطة أمهات المختطفين أمس إلى تدخل أممي ودولي لوقفها فورا والعمل من أجل إطلاق سراح المختطفين. وقالت في بيان صحفي «إن إصدار أحكام الإعدام والسجن لسنوات مؤخرا بحق 20 مختطفا في معتقل الأمن السياسي والسجن المركزي بصنعاء من قبل المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة التابعة لميليشيات الحوثي تعد جريمة لأن هؤلاء المختطفين «نسبت لهم تهم بحسب أقوال انتزعت منهم تحت التعذيب، وبعد تعرضهم للإخفاء القسري لفترات متعددة، وإقامة محاكمات بعد سنوات طويلة تعدت الخمس سنوات».

وشددت على أن إجراءات القبض والتفتيش والتحقيقات والمحاكمات كانت وما زالت مخالفة للدستور اليمني والقوانين الوطنية والدولية، وأشارت الرابطة في بيانها لعمليات التعذيب وسوء المعاملة والحرمان من الرعاية الصحية للمختطفة حنان المنتصر (47 سنة) التي أصدرت بحقها المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بصنعاء حكما بالسجن 12 عاما، اعتمادا على أقوال منسوبة لأجهزة الحوثيين الأمنية، وتوقيع أوراق قالت المختطفة فيها إنها لا تعلم عنها شيئا، لأنها كانت معصوبة العينين حسب كلام محاميها عبدالمجيد صبره.

وقالت الرابطة «نستنكر وبشدة ما يتعرض له المختطفون وخاصة النساء من تعذيب واتهامات ملفقة وإهمال طبي ومحاكمات هزلية من خلالها يشرعنون الإعدامات والسجن ونخص بالذكر حالات النساء كحنان المنتصر وانتصار الحمادي».

وحملت الرابطة جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن الأحكام الصادرة بحق المختطفين وحذرت من مغبة عواقبها، مؤكدة أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم. وطالبت الرابطة في بيانها «بوقف المحاكمات السياسية على خلفية الحرب وإسقاط ما ترتب عليها من أحكام بالإعدام أو السجن وإيقاف تنفيذها وألا يتكرر سيناريو إعدام التسعة من أبناء تهامة الذين أعدموا في 18 سبتمبر 2021 في جريمة ترقى إلى مصاف جرائم الحرب التي لا تسقط بالتقادم».

على صعيد آخر، صادرت القوات البحرية الملكية البريطانية مؤخرا، شحنة أسلحة وصواريخ إيرانية في خليج عمان وهي في طريقها لميليشيات الحوثي في اليمن. وأعلنت البحرية الأمريكية، أمس أنها قدمت دعما استخباراتيا جويا ومراقبة واستطلاعا للبحرية الملكية البريطانية في خليج عمان في 23 فبراير، مما أدى إلى اكتشاف شحنة أسلحة غير مشروعة قادمة من إيران.

وأضاف البيان الأمريكي وفقا لموقع المصدر أون لاين أن تلك الجهود المنسقة بين القوات البحرية الأمريكية والبريطانية، أدت إلى قيام الفرقاطة البحرية الملكية بمصادرة الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات ومكونات الصواريخ من قارب صغير نشأ من إيران».

وأوضح البيان أن القوات البريطانية اكتشفت حزما تضمنت نسخا إيرانية من صواريخ روسية مضادة للدبابات، ومكونات الصواريخ الباليستية متوسطة المدى.

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