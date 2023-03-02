شكرا لقرائتكم خبر عن النائب عربى فؤاد: زيادة الأجور تعكس حرص الرئيس على مد شبكة الأمان الاجتماعي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد النائب عربى فؤاد، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، لإعداد حزمة إجراءات تمتد لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وأصحاب الكوادر الخاصة اعتبارا من أول أبريل 2023 .

وأكد عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، على أن هذه التوجيهات تؤكد الحرص على زيادة قيمة الدخول لتتماشى مع طبيعة المتغيرات المتلاحقة وحماية الطبقة المتوسطة ومساندة الأسر الأكثر احتياجا، للصمود أمام الأعباء الحالية.

وأكد النائب عربى فؤاد، أن الدولة لا تتأخر عن العمل على رفع مستوى المعيشة لملاين المواطنين، لافتا إلى أن الأزمات الحالية في إطار التحديات الجيوسياسية، تؤثر على الاقتصاد في كل دول العالم بما فيها مصر، وأن هذه التوجيهات تؤكد العمل على مراعاة الأقل أجرا في مواجهة الظروف الراهنة ومد شبكات الأمان الاجتماعي في هذا التوقيت الاستثنائي.

وأشاد عضو مجلس النواب، بالجهود الكبيرة التى شهرها ملف الرعاية والحماية الإجتماعية مؤخرا مما ساهم فى دعم حقوق الإنسان فى العيش حياة كريمة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه الحكومة اليوم بالتالي :

التعجيل بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة اعتباراً من أول إبريل 2023، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى ١٠٠٠ جنيه شهرياً.

زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة وذلك على النحو التالي:

- بالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها لتكون بقيمة 3500 جنيه شهرياً.

- بالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتكون بقيمة 5000 جنيه شهرياً.

- بالنسبة لحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 6000 جنيه شهرياً.

- بالنسبة لحاملي درجة الدكتوراة من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 7000 جنيه شهرياً.

زيادة المعاشات المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم لتكون بنسبة 15% اعتباراً من أول إبريل 2023.

رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنوياً اعتباراً من أول إبريل 2023.

زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة ٢٥٪؜ شهرياً، اعتبارا من أول أبريل ٢٠٢٣.