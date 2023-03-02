شكرا لقرائتكم خبر عن النائب سليمان وهدان: زيادة الحد الأدنى للأجور يعكس أولوية مصلحة المواطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب، إن القرارات التى أعلن عنها الرئيس اليوم بزيادة الحد الأدنى للأجور بقيمة 1000 جنيه، وكذلك زيادة المعاشات بنسبة 15% ، ومعاش تكافل وكرامة بنسبة 25% ، وزيادة حد الإعفاء الضريبي على الدخول إلى 30%، أقل ما توصف به هو "تاريخية"، لأنها تأتى في ظل ظروف اقتصادية صعبة وتحديات كثيرة تواجه الدولة المصرية في أعقاب الأزمة الاقتصادية العالمية نتيجة الحرب الروسية – الأوكرانية.

وأضاف "وهدان"، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي تضع المواطن على رأس أولوياتها، فالرئيس شغله الشاغل هو تخفيف الأعباء التى تواجه المواطنين، مشددا على أهمية التوحد خلف الدولة من أجل عبور هذه المرحلة الصعبة التى يمر بها الوطن ، والتصدي لمحاولات التشكيك التى تهدف النيل من جميع الإنجازات التى تحققها الدولة في جميع المجالات، لزعزعة الثقة التى تجمع المواطن وقيادته والتى ترسخت على مدار سنوات طويلة من المواقف والأزمات.

وأكد عضو مجلس النواب، أن ما نراه اليوم في صعيد مصر، يؤكد أن الرئيس لديه رؤية راسخة لتعزيز التنمية والتطوير في كل شبر من أرض الوطن، خاصة مدن وقرى الصعيد المصري الذي عانى التهميش والإهمال، وهو ما تسبب في عدم توافر فرص العمل المناسبة لأبنائه فكانت الهجرة، عكس الأن حيث تقام عشرات المشروعات التى تساهم في توفير فرص العمل المناسبة لأبناء الصعيد، بالإضافة إلى المشروعات السكنية والمدن الجديدة التى تستوعب الزيادة السكانية.