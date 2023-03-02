النائب احمد بدوي: قرارات الرئيس بزيادة المعاشات والأجور أثلجت صدور المصريين

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القاهرة - سامية سيد - ثمن النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب حزمة القرارت الجماهيرية التي اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة المعاشات والأجور لمواجهة تحديات الأزمة الاقتصادية العالمية، مشيرا إلى أنها تؤكد حرص الرئيس على حماية الأسرة المصرية .

أضاف النائب أحمد بدوي أن قرارات الرئيس جاءت في توقيت يتكاتف فيه الشعب المصري خلف القيادة السياسية لعبور التحديات الاقتصادية والمعيشية والإجتماعية قائلا ان إختيار المكان له دلاله كبيرة من قلب صعيد مصر حيث إتسم حديث الرئيس بالصدق كاعادته ولم يخل من الأمل والتفائل بغد مشرق مستندا الي الاصطفاف الوطني والمضي قدما في مسيرة البناء والتنمية نحو جمهوريتنا الجديدة .

وأشار في بيان له إلى أن حزمة القرارت الجديدة تؤكد انحياز الرئيس الدائم للبسطاء، وتمثل تدخلا مهمًا من الدولة للتخفيف على المواطنين بسبب التداعيات الاستثنائية والظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم .

أوضح "بدوي" أن قرارات الرئيس بزيادة معاش تكافل وكرامة بنسبة 25% بالإضافة الي زيادة الاعفاء الضريبي علي الدخل السنوي من 24 الف جنيه الي 30 الف جنيه سنويا بدءا من أول ابريل المقبل تؤكد بما لا يدع مجالًا للشك اهتمام القيادة السياسية بزيادة حزمة البرامج الاجتماعية لحماية البسطاء في مواجهة الأعباء، موضحا ان هذه القرارت أثلجت صدور المصريين، وأدخلت البهجة في نفوسهم.

ودعا "بدوي" في بيانه جموع المصريين إلى ضرورة الاصطفاف خلف القيادة السياسية، وعدم الالتفات لدعاوى وأكاذيب أهل الشر، الذين توهموا بأنهم قادرين على زعزعة الثقة بين القيادة والشعب المصري .