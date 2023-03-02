شكرا لقرائتكم خبر عن مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطنى: قرارات الرئيس اليوم تخفف الأعباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطني، إن قرارات الرئيس السيسى اليوم، قرارات الرئيس السيسى اليوم، لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة ولأصحاب المعاشات والمنتفعين بمعاش تكافل وكرامة، تعكس حرص الرئيس على تخيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين في ظل الارتفاع غير المتوقع في أسعار السلع الغذائية والطاقة، مشيرا إلى أن الرئيس أوضح أن ما يحدث في مصر يأتي نتيجة تداعيات الحرب الروسية – الأوكرانية.

وقال "محسب"، إن الرئيس أوضح أهمية إجراءات الإصلاح الاقتصادي التى بدأتها الدولة منذ سنوات، حيث جعلت الاقتصاد المصري أكثر مرونة في التعامل مع الأزمات الاقتصادية العالمية بداية من جائحة كورونا ووصولا إلى الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها على اضطراب سلاسل الإمداد في العالم، لافتا إلى أن الرئيس أكد أن الدولة لديها رؤية واضحة لتوطين بعض الصناعات، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية للحفاظ على الأمن الغذائي للشعب المصري باعتبارها قضية أمن قومي.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن الرئيس السيسي أكد أن الدولة ماضية في مسيرة التنمية بلا توقف في جميع محافظات مصر، ودعم الفرص الاستثمارية من أجل توفير ما لا يقل عن مليون فرصة عمل سنويا، لاستيعاب حجم الزيادة السكانية، مشيرا إلى أن الدولة كانت حريصة دائما على التوسع العمراني من خلال استغلال الظهير الصحراوي للمحافظات وتحويلها إلى مجتمعات عمرانية تستوعب الملايين من الشعب المصري، بالإضافة إلى تحسين شبكات الطرق والكباري من أجل تشجيع الاستثمار.

وأكد "محسب"، أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، نجحت في تحسين حياة أكثر من 60 مليون مصري، في قري وصعيد مصر، من خلال تحسين البنية التحتية وتطوير الخدمات الصحية والتعليمية والثقافية والرياضية المقدمة للمواطنين، وهى الرؤية التى حرصت عليها الدولة بقيادة الرئيس السيسى ، باعتبارها أحد الركائز التى تقوم عليها حقوق الإنسان في هذا الوطن.