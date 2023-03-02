شكرا لقرائتكم خبر عن مستقبل وطن: قرارات الرئيس السيسي استكمال لتعزيز مبادئ الحماية الاجتماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب حزب مستقبل وطن عن خالص تقديره واعتزازه بالقرارات العظيمة التى أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسى اليوم خلال افتتاحه عددًا من المشروعات القومية بمحافظة المنيا.

ويؤكد الحزب أن هذه القرارات تأتى استكمالًا لمسيرة ممتدة من الجهود والعمل والعطاء لتعزيز مبادئ الحماية الاجتماعية وتحسين سبل معيشة المصريين.

وإذ يثمن الحزب هذه القرارات التاريخية وتوقيتها المناسب يؤكد أنها تضع مزيد من المسؤولية على المجتمع المدنى فى تعزيز جهودها نحو حماية الفئات الأولى بالرعاية.

كل التحية والتقدير لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى قائد ملحمة بناء الإنسان المصرى بشكل يلبى احتياجاته ويوفر له كافة حقوقه.