الشعب الجمهورى: قرارات الرئيس السيسي ترفع المعاناة من على كاهل المواطنين

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهورى، أن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم تأتى لرفع المعاناة من على كاهل المواطنين خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية التى تمر بها العالم بسبب الحرب الروسية الأوكرانية والتى ألقت بظلالها على الدولة المصرية.

أضاف عمر أن رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة رواتب العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات خطوة جيدة للغاية وتؤكد حرص الرئيس على الأسرة المصرية كما تؤكد الرغبة الحقيقية لدى الدولة فى تخفيف الأعباء ودعم المواطنين لتوفير احتياجاتهم.

أوضح رئيس حزب الشعب الجمهورى أن هذه الحزمة من القرارات سيكون لها مردود ايجابى للغاية على الأسرة المصرية مثمنًا قرار الرئيس برفع معاش تكافل وكرامة والذى يصب فى صالح دعم المرأة المعيلة ومساعداتها على التعاطى على غلاء المعيشة.