الوفد: قرارات الرئيس السيسي تساهم فى تخفيف الضغوط الاقتصادية عن الأسر

القاهرة - سامية سيد - ثمن سعد بدير، رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد بالجيزة، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الخميس، خلال افتتاح عدد من من المشروعات الجديدة بمحافظة المنيا، بشأن إعداد حزمة من الإجراءات لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة اعتبارًا من أول إبريل 2023، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا، قائلا: إنها لافتة إنسانية من الرئيس الذى يشارك المواطنين معاناتهم، فى ظل التحديات الاقتصادية العالمية، وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، فضلا عن تحديات بناء الجمهورية الجديدة.

وأضاف بدير، أنها خطوة تسهم فى تخفيف الأعباء الاقتصادية التى أثقلت كاهل المواطنين، وتعبر عن حرص الرئيس على التفاعل الإيجابى مع متطلبات الشارع المصرى، مشيرا إلى أن رسائل الرئيس السيسى بشأن الاستقرار، تؤكد على إرادة الدولة فى استمرار التنمية بكافة صورها، رغم الصعوبات.

ومن جهته أكد رضا سلامة سكرتير عام اللجنة العامة للوفد بالجيزة، أن الرئيس السيسى دائما ما يصدر توجيهاته، التى تحرص على مراعاة توفير حياة كريمة لجميع المصريين، فدائما ما يراعى البعد الاجتماعى ومحاولة الإرتقاء بالمستوى المعيشى للمواطنين، واصفا توجيهاته بزيادة الأجور ورفع الحد الأدنى لها وزيادة المعاشات بنسبة 15% وزيادة معاش تكافل وكرامة بنسبة 25% من بداية شهر أبريل، بالحكيمة التى تهدف لحماية الأسر المصرية، فى خضم الظروف الاقتصادية الصعبة التى يمر بها الوطن.

ولفت سلامة، إلى أن حديث الرئيس السيسى تميز كعادته بالصدق والمكاشفة، وجاء معبرا عن آمال المصريين وعزيمتهم الماضية من أجل بناء غد أفضل، ومستقبل مشرق للوطن، كما بعث بالعديد من رسائل الطمأنة للمواطنين، بإننا على الطريق الصحيح، لكنه بالطبع ملء بالتحديات، بما يشكل دافعا نحو مزيدا من العمل لإرساء قواعد الجمهورية الجديدة القائمة على التنمية الشاملة والمستدامة.