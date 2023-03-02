برلمانيون يوضحون مزايا تطوير محافظات الصعيد: وفر المزيد من فرص العمل

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القاهرة - سامية سيد - قال النائب عمرو هندى، عضو مجلس النواب، إن مبادرة "حياة كريمة" غيرت وجه الحياة في الصعيد، متابعا:" الصعيد ظل لسنوات طويلة يعاني من التهميش على مدار العصور السابقة، ومن ثم جاءت تلك المبادرة التى غيرت وجه الحياة بالكامل في مختلف القطاعات وأصبحت النتائج واقع ملموس على الأرض.

وتابع هندى:" خلال السنوات القليلة الماضية شهدت جميع المحافظات على مستوى الجمهورية طفرة غير مسبوقة، سواء على صعيد البنية التحتية والخدمات وشبكة النقل والطرق والمنظومة التعليمية ومختلف القطاعات الحيوية، حيث يفتتح الرئيس اليوم عدد من المشروعات الخدمية والتنموية، التي تم الانتهاء منها ضمن مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري والتي حولت قرية المعصرة إلى قرية نموذجية على أرقى مستوى.

وفى ذات الصدد، قالت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن محافظات الصعيد أصبحت جاذبة بعدما امتدت إليها يد العمران والتنمية الحقيقة خلال السنوات الأخيرة، تلك المحافظات التى يوجد بها مواد كثيرة ولكنها كانت تعانى من التهميش والنسيان أصبحت الآن هذه المحافظات من أكثر الأماكن جذبا للسكان نظرا لتوفير فرص عمل للشباب.

وأضافت أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أن التنمية الشاملة من أبرز أهدافها أن يتم خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المحافظة وهذا ما تم في محافظات الصعيد بشكل عام، خلال السنوات الأخيرة يوجد عدد كبير من المشروعات التى تم الانتهاء منها وأخرى جارى تنفيذها تهدف في المقام الأول لخدمة المواطنين وتوفير المزيد من فرص العمل ، وأصبحت كافة محافظات الجمهورية تشهد حراك غير عادي خلال السنوات الأخيرة.