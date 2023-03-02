شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "الشعب الديمقراطى": قرارات الرئيس السيسى تضع أولى مبادئ الجمهورية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال خالد فؤاد رئيس حزب الشعب الديمقراطي، إن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس، من المنيا لرفع الأجور، جاءت كمشرط الجراح ليضع أولى مبادئ الجمهورية الجديدة، وهي أن الدولة لا يمكن أن تتجاهل الظروف الاقتصادية للمواطن.

وأضاف رئيس حزب الشعب الديمقراطي، خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، أن هذه القرارات حملت رسائل لكل الفئات التي شملتها القرارات، وهي موظفي الحكومة وأصحاب المعاشات والمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، وأبدت هذه القطاعات ارتياحا كاملا لهذه القرارات المفاجئة.

وتابع أن الحزب يؤكد على تأييد الرئيس في كل قرارات تعبر عن روح الإنسانية، ونجدد ثقتنا ودعمنا لسياساته، ولا يمكن أن نتخلى عنه، فكل كلماته تجدد الثقة في مستقبل باهر.

ولفت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يتخل عن أهداف التنمية المستدامة، رغم تغير المفهوم في كل دول العالم لتنمية الضرورة، استمر الرئيس في دعم التنمية المستدامة من أجل مستقبل أبناء هذا الوطن، وأكبر رسالة كانت إعلان حزمة القرارات الأخيرة وهو يفتتح مدينة المنيا الجديدة، وهو ما تعجز عنه الآن دول كبرى.