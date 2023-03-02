شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الإصلاح والنهضة يرحب بقرارات الرئيس بزيادة مرتبات العاملين بالدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب حزب الإصلاح والنهضة بالقرارات التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة والكوادر الخاصة اعتبارً من أول إبريل 2023، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدني 1000 جنيه شهريا.

وقال الحزب إن هذه القرارت تؤكد انحياز الرئيس عبدالفتاح السيسي الدائم للمواطن البسيط رغم الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة، وإن مثل هذه القرارت تبرهن على أن الرئيس السيسي يشعر بهموم المواطن البسيط.

ويشير حزب الإصلاح والنهضة إلى أن رسائل الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم دليل على عزم وإرادة الدولة المصرية في استكمل مسيرة التنمية رغم كل التحديات دون أي عرقلة.