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حزب الإصلاح والنهضة يرحب بقرارات الرئيس بزيادة مرتبات العاملين بالدولة

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القاهرة - سامية سيد - رحب حزب الإصلاح والنهضة بالقرارات التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة والكوادر الخاصة اعتبارً من أول إبريل 2023، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدني 1000 جنيه شهريا.

 

وقال الحزب إن هذه القرارت تؤكد انحياز الرئيس عبدالفتاح السيسي الدائم للمواطن البسيط رغم الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة، وإن مثل هذه القرارت تبرهن على أن الرئيس السيسي يشعر بهموم المواطن البسيط.

 

ويشير حزب الإصلاح والنهضة إلى أن رسائل الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم دليل على عزم وإرادة الدولة المصرية في استكمل مسيرة التنمية رغم كل التحديات دون أي عرقلة.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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