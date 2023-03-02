شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب الاتحادي الديمقراطي: قرارات الرئيس الاقتصادية تعكس نظرته الصائبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور حسن ترك رئيس حزب الاتحادي الديمقراطي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعاد مصر لحضن العالم وإفريقيا وحقق تنمية شاملة.

وأضاف رئيس حزب الاتحادي الديمقراطي، في تصريحاته على قناة إكسترا نيوز، أن ما حققته الدولة من مشروعات خلال الفترة الماضية، تعد إنجازات غير مسبوقة، في مختلف القطاعات تحسب للقيادة السياسية.

ولفت حسن ترك، إلى أن الرئيس السيسى أثنى على عزيمة المصريين، وهي نظرة صائبة لأن الشعب المصري تحمل كثيرًا من الصعب وسيخرج من هذه الأزمة العالمية، التي أصابت دولًا كبرى.