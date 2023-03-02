شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم القصاص: قرارات الرئيس السيسي جاءت فى وقتها ودليل على متابعته أحوال المواطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الكاتب الصحفي اكرم القصاص، رئيس تحرير جريدة الخليج 365، أن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الأجور والمعاشات اليوم، مهمة وجاءت في توقيتها، مشيدا باختيار المنيا واعتبارها مهمة جدا للانطلاق والتحديث الذي حصل في حياة كريمة.

وأوضح أكرم القصاص، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، مع الاعلامية دينا عصمت، على قناة dmc، أن القرارات جاءت في وقتها وكاشفة أن الرئيس السيسي يتابع بشكل واضح ويستمع إلى آراء الناس ومطالبهم، ورغم الصعوبات التي تواجه العالم كله لكن الرئيس حريص على أن يعلن قرارات ترتبط بتخفيف أثار الازمة العالمية على المواطن.

وأضاف أكرم القصاص، أن المواطن المصري في مرحلة يشهد فيها ارتفاع أسعار ولكن الرئيس السيسي أشار إلى أن نجاح الاصلاح الاقتصادي مكن الدولة في مواجهة جائحة كورونا والأزمة العالمية، مؤكدا أن رفع أجور الموظفين ودرجات الحد الأدنى للأجور والحاصلين على الماجستير والدكتورة والمعاشات تأثيره واضح ومهم مع مدخل شهر رمضان.

وتابع: "الرئيس السيسي حريص يستمع للناس ويتابع بشكل واضح وهو شايف ويعلم وعي الشعب المصري وقدرته، وأنه استطاع التحمل 10 سنوات من التحديات المتوازية وهذا التحمل يجعله قادر طوال الوقت على مواجهة التيارات التخريبية".