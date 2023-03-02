شكرا لقرائتكم خبر عن طلب مناقشة بشأن دور قصور الثقافة والمسارح و19 اقتراحًا برغبة أمام الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف مجلس الشيوخ جلساته الأسبوع القادم برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق حيث يناقش خلال جلسة الأحد طلب مناقشة عامة، مقدم من النائب باهرغازي، وأكثر من عشرين عضواً، بشأن "سياسة وزارة الثقافة نحو استعادة الدورالتاريخي لقصور الثقافة والمسارح في نشر التوعية الفكرية وتعليم الفنون الثقافية كأحد الركائز الأساسية لبناء الإنسان المصري.

وتنتظر اللجان النوعية اقتراحات برغبة مقدمة من النواب وتشمل تقريرين للجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، عن اقتراحين برغبة الاول مقدم من النائب حازم الجندي، بشأن "إطلاق أسطول من سيارات التاكسي محلية الصنع لدعم الصناعة المحلية والترويج لها والثانى مقدم من النائب محمد علي أبو حجازي، بشأن "فرش وتأثيث الوحدات السكنية والإدارية التابعة للحكومة بأثاث صنع في مدينة دمياط للأثاث و تقريرا لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن اقتراحين برغبة الأول مقدم من النائبة كاميليا صبحي، بشأن "تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية والثانى من النائب أكمل نجاتي، بشأن "إطلاق مشروع دعم مشروعات الصناعات المصرية الجديدة (برنامج سند ) يقدم للمشروعات الخاضعة للقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ بالإضافة الة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب أكمل نجاتي، بشأن "إطلاق مبادرة المقطم الأخضر في إطار خطة الدولة لمواجهة التغيرات المناخية."

وتتضمن التقارير ايضا تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب مؤمن معاذ ، بشأن "توفير الطاقة الشمسية بالوادي الجديد وتقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الاقتراح برغبة المقدم من النائبة دينا هلالي، بشأن "عمل برنامج موحد على مستوى الجامعات المصرية لتدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل يمكن من خلاله أن يكون على دراية بمفهوم القيادة حتى يكون أكثر تأهلاً لسوق العمل بالإضافة الى تقريرين للجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن اقتراحين برغبة المقدمين من النائب أحمد عبدالماجد الأحمر، بشأن "عدم وجود مقر لهيئة الدواء المصرية بمحافظة قنا والنائب حسين خضير، بشأن "إعادة بناء ثلاث وحدات صحية بقرى مركز شربين محافظة الدقهلية واستكمال توريد بعض الأجهزة لمستشفى شربين المركزي."

وتشمل أيضا ٨ تقاريرللجنة الصحة والسكان عن اقتراحات برغبات مقدمة من النائب محمد محمد الشيخ، بشأن "إعادة الوصف الوظيفي للصيادلة الحكوميين بالتعاون مع نقابة الصيادلة وهيئة الدواء المصرية والنائب محمد محمد الشيخ، بشأن "تفعيل منظومة إلكترونية لتتبع الدواء والمستحضرات الصيدلانية و النائب/ محمود تركي، بشأن "توفير جهاز جاما نايف لعلاج الأورام للتيسير على المرضى ولسرعة تلقي الخدمة العلاجية للحالات المرضية والحرجة مع تزايد عدد الحالات و النائب أحمد عبدالماجد الأحمر، بشأن "الاستفادة من المراكز المتميزة لرعاية الأمومة والطفولة والنائب أحمد عبدالماجد الأحمر، بشأن إضافة جهاز قياس السكر باستمرار، ومضخة الأنسولين إلى منظومة التأمين الصحي لجميع أطفال مرضى السكر و النائبة كوثر محمود ، بشأن "قبول تسويات فنيي التمريض الحاصلين على مؤهلات عليا بعد حصولهم على البكالوريوس التقني والنائب زين العابدين الإطناوي، بشأن "انضمام محافظة المنيا إلى المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل والنائبط مؤمن معاذ، بشأن تنفيذ المرحلة الثالثة لتطوير مستشفى الخارجة التخصصي التابعة لوزارة الصحة."

وتشمل التقارير أيضًا تقرير لجنتى حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي عن اقتراحين برغبة مقدمين من النائب محمود تركي، بشأن "تفعيل وتطوير مكاتب التوجيه الأسري التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي والنائب محمود تركي، بشأن "تطوير مكاتب تسوية النزاعات الأسرية التابعة لمحاكم الأسرة المنظمة بالقانون رقم 10 لسنة ٢٠٠٤ بشأن إنشاء محاكم الأسرة