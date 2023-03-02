شكرا لقرائتكم خبر عن حزب المستقلين الجدد: القيادة السياسية حريصة على توفير الحماية الاجتماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجدد، إن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى من شأنها تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين في ظل ارتفاع أسعار السلع الغذائية والطاقة.

وأضاف رئيس حزب المستقلين الجدد، خلال تصريحاته على قناة إكسترا نيوز، أن قرارات الرئيس السيسى تؤكد قوة وصلابة الدولة في مواجهة تلك التحديات، وأن البلاد قادرة على مواجهتها، من خلال مزيد من العمل والإنتاج، موضحا أن قرارات الرئيس السيسي تخدم المواطن وتخفف عنه رغم الأزمة الاقتصادية العالمية.

ولفت هشام عنانى، إلى أن قرارات الرئيس السيسى تؤكد حرص القيادة السياسية على توفير الحماية الاجتماعية للمواطنين في مواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد، نتيجة تداعيات الأزمة الروسية- الأوكرانية.