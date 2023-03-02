شكرا لقرائتكم خبر عن المصريين الأحرار: القيادة السياسية تشعر بالمواطن فى ظل الأزمة العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى يشعر بما يعانيه المواطن وهناك حرب اقتصادية ضد مصر، موضحا أن الدولة المصرية تشعر بأنين المواطن والزيادات الموجودة ولو فى أكثر من كده الدولة هتعمله.

وأضاف رئيس حزب المصريين الأحرار، خلال تصريحاته بقناة إكسترا نيوز، أن المصريين يدركون الحقيقية والأزمة العالمية التى ألقت بظلالها على مصر، موضحا أن الرئيس المصرى يتحدث بلسان ومرارة الشعب دون تكلف أو مغالاة مما يعكس صورة وطبيعة السيسى الراسخة من 2013 فى حبه شعبه ووطنه، لافتا إلى أن القيادة السياسية تشعر بالمواطن فى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية التى تضرب العالم أجمع.

ولفت الدكتور عصام خليل، إلى أن قرارات الرئيس السيسى تتمتع بشمولية لقطاعات عديدة من العاملين بالدولة ومستفيدى تكافل وكرامة كما تشمل شريحة كبيرة من الموجودين بالدولة.