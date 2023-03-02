شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب الإصلاح والنهضة: الرئيس السيسي يشعر بنبض المواطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن زيادات الرواتب هى تاريخية من زعيم حقيقى يشعر بنبض المواطن.

وأضاف رئيس حزب الإصلاح والنهضة، خلال تصريحاته على قناة إكسترا نيوز، أن أن الرئيس السيسى لم ينس البسطاء وقرر زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة 25% شهريًا.

وتابع هشام عبد العزيز، أن قرارات الرئيس السيسى هى قرارات عظيمة من رئيس عظيم يشعر بالجميع من أقل الطبقات الاجتماعية وحتى أكبر الموظفين فى الدولة والقطاع الخاص، لافتا إلى أن الرئيس السيسى يدعم الموظفين فى كل الفئات المختلفة والدرجات الوظيفية، والمعاشات والحد الأدنى.