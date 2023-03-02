تعويضات أمريكية لمتظاهرين تعرضوا للعنصرية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وافقت مدينة نيويورك الأمريكية على دفع ما يصل إلى 6 ملايين دولار للمتظاهرين الذين تعرضوا للعنف على يد الشرطة خلال الاحتجاج على مقتل جورج فلويد في برونكس. ومن المتوقع أن يتم دفع ما لا يقل عن 21 ألفا و500 دولار لكل من الأشخاص الذين يبلغ عددهم أكثر من مئة شخص تظاهروا ضد وحشية الشرطة والعنصرية الممنهجة في حادث موت هافين في الرابع من يونيو 2020، بحسب التسوية القانونية المقترحة التي تم التقدم بها في أمس الأول الثلاثاء في محكمة مانهاتن الاتحادية، وفقا لما ذكرته صحيفة نيويورك ديلي نيوز.

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