شكرا لقرائتكم خبر الصين وبيلاروسيا تدعوان للسلام في أوكرانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال الرئيس الصيني شي جين بينج ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، إنهما يريدان رؤية السلام في أوكرانيا، رغم أنهما تجنبا تقديم تفاصيل حول كيفية إنهاء الحرب المستمرة منذ عام. وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان مشترك أمس، إن الرئيسين «أعربا عن قلقهما العميق إزاء إطالة أمد النزاع المسلح الإقليمي، ويتطلعان إلى استعادة السلام في أوكرانيا في أقرب وقت ممكن، لتجنب تصعيد الأزمة»، وفقا لوكالة بلومبيرج للأنباء. وأضافت الوزارة أن «الجانبين مستعدان لبذل جهود لاستعادة السلام الإقليمي».

كانت هذه تفاصيل خبر الصين وبيلاروسيا تدعوان للسلام في أوكرانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.