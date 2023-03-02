شكرا لقرائتكم خبر عن عضو لجنة الأمن القومى بالنواب: الرئيس يشعر بالمواطن ويتصرف بمسئولية القائد الحريص على شعبه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد النائب أحمد إسماعيل، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب بتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال افتتاح عدد من المشروعات في محافظة المنيا، بالتنفيذ الفوري والتعجيل لإعداد حزمة إجراءات لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة موجها الحكومة بزيادة أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكوادر الخاصة وكذا أصحاب المعاشات، اعتبارا من أول أبريل المقبل، مؤكدا أن هذه القرارت دليل آخر على أن الرئيس السيسي قريب جدا من المواطن ويحس بنبض الشارع، ويشعر دائما بما يعانيه أفراد الشعب بسبب ارتفاع الأسعار للسلع والمنتجات، والتى جاءت بسبب الارتفاع الكبير فى أسعار السلع على مستوى العالم، إثر أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، وتأثر سلاسل الغذاء فى كافة بقاع العالم.

وأضاف عضو مجلس النواب عن دائرة السلام والنهضة، أن زيادة الأجور والمعاشات، تعكس اهتمام الرئيس كقائد للشعب المصرى، بكل ما يشغل المواطن، مشيرا إلى أن هذه القرارت القوية ستنكعس بالإيجاب وتساعد كثيرا فى رفع المعاناة عن محدودي الدخل وأسرهم في مواجهة الأزمة الاقتصادية الطارئة، والارتقاء بمستوى معيشتهم بما يكفل لهم حق العيش الكريم.

وتابع النائب أحمد إسماعيل، أن القرارت القوية التى وجه بها الرئيس تعتبر بمثابة هدية سعيدة وسارة لأفراد الشعب قبل قدوم شهر رمضان المبارك، وهذه الزيادات الكبيرة ستعطى حلولا كثيرة للأسرالمصرية لمجابهة الأسعار التى قفزت بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية.