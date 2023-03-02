شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بحزب "الشعب الجمهورى" تعليقا على زيادة الأجور: الرئيس السيسى يشعر بحاجة المواطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد النائب محمد الجبلاوي وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس، بشأن إعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة ، موضحا أن الرئيس يشعر بما يحتاجه المواطن المصري فهو رئيس إنسان بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

وأضاف الجبلاوي خلال تصريحات له اليوم، الخميس، أن حزمة القرارات التي اتخذها الرئيس هدية من الرئيس لشعبه في ظل التحديات الاقتصادية التي يعاني منها العالم اجمع ، مشيرًا إلى أن الرئيس دائما يشغله المواطن المصري كي يحيا حياة كريمة وظهر ذلك واضحا من خلال المبادرات الرئاسية المتعددة والقرارات المرتبطة بتحسين الأجور، قائلا: «شكرا للرئيس السيسي».

وأوضح وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن القرارات التي أعلن عنها الرئيس السيسي، أثلجت صدور المصريين، مشيرًا إلى أن المشروعات التنموية التي تنفذها الدولة المصرية في كافة ربوع الوطن تضحد كافة الاكاذيب والشائعات التي ترددها الجماعة الإرهابية وأعداء الوطن.

ووجه الرئيس السيسي خلال كلمته اليوم الحكومة بالتنفيذ الفوري للإجراءات التالية:

أولاً:

التعجيل بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة اعتباراً من أول إبريل 2023، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى ١٠٠٠ جنيه شهرياً.

ثانياً: زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة وذلك على النحو التالي: - بالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها لتكون بقيمة 3500 جنيه شهرياً. - بالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتكون بقيمة 5000 جنيه شهرياً. - بالنسبة لحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 6000 جنيه شهرياً. - بالنسبة لحاملي درجة الدكتوراة من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 7000 جنيه شهرياً.

ثالثاً:

زيادة المعاشات المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم لتكون بنسبة 15% اعتباراً من أول إبريل 2023.

رابعاً:

رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنوياً اعتباراً من أول إبريل 2023.

خامساً:

زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة ٢٥٪؜ شهرياً، اعتبارا من أول أبريل 2023.