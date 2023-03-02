أمين حزب الوفد البحيرة: زيادة الأجور والمعاشات جاءت فى وقتها الصحيح

وطالب النائب البرلمانى، الأجهزة التنفيذية بتكثيف الإجراءات الرقابية على الأسواق، ومنع التلاعب في الأسعار ومواجهة الاحتكار بكل صوره وذلك حتى تكون زيادة الأجور والمعاشات لها ترجمة حقيقية على أرض الواقع.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه الحكومة، خلال افتتاحه عددا من المشروعات بمحافظة المنيا، بالتنفيذ الفوري لحزمة من الإجراءات لزيادة الأجور وقيمة المعاشات وهى :-- بالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها لتكون بقيمة 3500 جنيه شهرياً.