شكرا لقرائتكم خبر عن أمين حزب الوفد البحيرة: زيادة الأجور والمعاشات جاءت فى وقتها الصحيح والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف أن التوجهات الجديدة خطوة على الطريق الصحيح نتمنى أن يعقبها خطوات أخرى فى هذا الاطار للمساهمة فى تحقيق التوازن بين ارتفاع الأسعار ودخول المواطنين وإمكانية رفع قدرات الأهالى على مواجهة المشاكل الاقتصادية التى تعصف بحياتهم.
وطالب النائب البرلمانى، الأجهزة التنفيذية بتكثيف الإجراءات الرقابية على الأسواق، ومنع التلاعب في الأسعار ومواجهة الاحتكار بكل صوره وذلك حتى تكون زيادة الأجور والمعاشات لها ترجمة حقيقية على أرض الواقع.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه الحكومة، خلال افتتاحه عددا من المشروعات بمحافظة المنيا، بالتنفيذ الفوري لحزمة من الإجراءات لزيادة الأجور وقيمة المعاشات وهى :-- بالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها لتكون بقيمة 3500 جنيه شهرياً.
- بالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتكون بقيمة 5000 جنيه شهرياً.
- بالنسبة لحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 6000 جنيه شهرياً.
- بالنسبة لحاملي درجة الدكتوراة من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 7000 جنيه شهرياً.
كما وجه الرئيس بزيادة المعاشات المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم لتكون بنسبة 15% اعتباراً من أول إبريل 2023.
و كذلك رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنوياً اعتباراً من أول إبريل 2023.
كما وجه بزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة 25 ٪ شهرياً، اعتبارا من أول أبريل 2023.