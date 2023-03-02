شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام حزب مستقبل وطن: قرارات الرئيس السيسي حافز قوى لمزيد من العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الأمين العام لحزب مستقبل وطن أشرف رشاد، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي من محافظة المنيا اليوم الخميس، حملت مجموعة من الرسائل المتعلقة بالحاضر المصرى وتخللها تفاؤل واسع بصياغة المستقبل، وقد غلفها طابع من الود الشديد في حديث القيادة السياسية لأبناء الصعيد، مع الإعلان عن مجموعة من المفاجآت السارة لعموم المصريين.

وأوضح رشاد في بيان رسمي عنه اليوم، أن الرئيس السيسي قد نظر بعين الفخر لما صنعته أيادي المصريين من إنجازات وقطع أشواط هائلة في مسيرة البناء والتنمية، والتي تحققت في مدة قياسية بفضل توجيهاته ومتابعته المستمرة لكل ما يدور على أرض البلاد.

وأشار الأمين العام لحزب مستقبل أشرف رشاد، إلى دلالة اختيار الزمان والمكان في خطاب الرئيس السيسي اليوم، حيث جاء في توقيت يتكاتف فيه الشعب المصرى مع قيادته السياسية لعبور تحديات فرضتها التطورات المستجدة على المسرح العالمي، من تحديات اقتصادية ومعيشية واجتماعية، حيث حديث المصارحة والمكاشفة والتعويل على قوة سواعد المصريين في تذليل أية عقبات، كما أن دلالة المكان من صعيد مصر، حيث حديث تلقائي لأهالينا في الصعيد وعموم محافظات الجمهورية.

وأوضح رشاد أن الرئيس السيسي قد أشار إلى تأثير الحرب الروسية الأوكرانية والصراع الاقتصادي الشرس بين الشرق والغرب، وآثار فيروس كوفيد 19، والارتفاعات القياسية في أسعار الطاقة، وكلها تحديات استعدت لها الدولة المصرية جيدا بطفرات تنموية وتطوير البنية التحتية والاهتمام بتوطين الصناعات وتقليل فجوة الاستيراد.

وأشار ممثل الأغلبية البرلمانية إلى أن حديث الرئيس السيسي، اتسم بالصدق الشديد، ولم يخل أبدا من نبرات أمل وتفاؤل بغد مشرق، وتعهدات ملموسة وحقيقية لصالح المصريين، منها التعجيل بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة، و زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة وزيادة المعاشات وغيرها، معتبرا أن حزمة التعهدات الرئاسية ستشكل حافز قوي لمزيد من العمل والبناء والعبور نحو الجمهورية الجديدة.