شكرا لقرائتكم خبر عن أمين "مستقبل وطن بالغربية": قرارات الرئيس تدخل السرور على قلوب المصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب محمد عريبى عضو لجنة القيم بمجلس الشيوخ، أمين عام حزب مستقبل وطن بالغربية، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، خلال افتتاح عددا من المشروعات التنموية الجديدة بمحافظة المنيا، بالتنفيذ الفوري والتعجيل لإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكوادر الخاصة اعتبارًا من أول أبريل 2023، والتي بموجبها يزداد دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه شهريا، وزيادة المعاشات لتكون بنسبة 15 %، بالإضافة إلى زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة 25٪ شهريا، تدخل السرور على الأسر المصرية، وتعكس تفاعلية الرئيس مع نبض الشارع المصري واحتياجات المواطنين.

وقال "عريبي"، إن الرئيس لا يدع فرصة إلا ويفتح حوارًا بناءً مع المصريين لمد جسور التواصل دائما، وتفويت الفرص على المغرضين الساعين لبث الفتن وإثارة الشائعات، موضحا أن هذا عاملا إيجابيا في بناء ثقافة الوعي لدى المواطنين، بما يمكنهم من إدراك تحديات المرحلة الراهنة، وأهمية تضافر كافة الجهود للعبور الآمن في خضم تداعيات الأزمات العالمية المتتالية.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن ما يتحقق على أرض محافظة المنيا يعد تطويرا شاملًا للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية، من خلال توفير المرافق وإنشاء المدارس والمستشفيات والطرق والكباري والمحاور، ومحطات الصرف الصحي، فضلا عن مراكز الشباب ودعم النمو الاقتصادي لتوفير المزيد من فرص العمل، للنهوض بمستوى معيشة المواطنين ومجابهة البطالة، متابعا أن الرئيس السيسي صاحب بصمات مضيئة في تطوير الريف المصري، والقضاء على الفقر.

ولفت عضو لجنة القيم، إلى أن تلك الافتتاحات التي شهدتها محافظة المنيا اليوم، والتي شملت مشروعات المجمع الزراعي ومركز إنتاج الألبان ومكتب البريد بالقرية، تأتي في إطار خطة الدولة لتنمية الصعيد وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، وتوفير حياة كريمة لمواطنيه بالإضافة إلى سد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى وتوابعها.