شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل "دفاع النواب": قرارات الرئيس السيسي بزيادة الرواتب ردت على أكاذيب أعداء الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد اللواء إبراهيم المصرى وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالزيادة العاجلة للرواتب والمعاشات، مؤكداً بأن هدية الرئيس للمصريين في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم برهنت علي أننا أمام رئيس إنسان يشعر بهموم أبناء وطنه.

وشدد وكيل دفاع النواب في تصريحات للمحررين البرلمانيين، بأن حزمة القرارات اليوم ضحدت أكاذيب أعداء الوطن، وأكدت على أن الرئيس وشعبه في خندق واحد ومصير واحد، وأن الدولة المصرية ستعود كما كانت، وتبني مجدها وتحقق طموحات ابنائها.

وحذر وكيل دفاع النواب من الاستماع إلى مزاعم وأكاذيب أهل الشر الذين توهموا بأنهم قادرين علي إحداث زعزعة ببث الشائعات والأقاويل المغرضة، ولكن جاءت هدايا الرئيس وكلماته التي أثلجت صدور المصريين، ليؤكدوا أنهم صامدين خلف رئيسهم لاستكمال مسيرة البناء والوصول بسفينة بالوطن إلى بر الأمان.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه في زيارته إلى محافظة المنيا لافتتاح عدد من المشروعات القومية ومشروعات حياة كريمة، علي سرعة تحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري وأصحاب الكادرات الخاصة اعتباراً من إبريل 2023.

وزيادة دخل الموظف بالجهاز الإدارى بحد أدنى ١٠٠٠ جنيه شهرياً.

زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة وذلك على النحو التالي:

3500 جنيه شهرياً للدرجة السادسة وما يعادلها

5000 جنيه شهرياً للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها

6000 جنيه شهرياً لحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة.

7000 جنيه شهرياً لحاملي درجة الدكتوراة من العاملين بالدولة

زيادة المعاشات لأصحابها والمستفيدين عنهم بنسبة 15% اعتباراً من أول إبريل 2023.

رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنوياً اعتباراً من أول إبريل 2023.

زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة ٢٥٪؜ شهرياً اعتبارا من أبريل.