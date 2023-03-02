شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس إسكان "النواب": الدولة المصرية ستواصل طريق البناء والتعمير وتذليل التحديات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب عماد سعد حمودة رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي قد بث الأمل في نفوس الشعب المصري اليوم، مع الإعلان عن مجموعة من القرارات العظيمة لصالح المصريين، وأن ذلك كله جاء في إطار من الاهتمام الخاص بصعيد مصر وأهله.

وأضح حمودة في بيان رسمي صادر عنه اليوم: أن الرئيس عبدالفتاح قدم إلى عموم المصريين رؤية شاملة ومتكاملة حول طبيعة الصراعات التي تدور في العالم حاليا، والتي تأثرت بها كافة بلدان العالم، وسط توترات دولية وأزمات عسكرية وأوضاع صحية طارئة وأوبئة، وأنه في مقابل ذلك كله، وقفت الدولة المصرية صامدة وقوية وتمضي في برامج الإصلاح الشامل على كافة المستويات، بفضل رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي وبعد النظر والاستعداد المبكر منذ سنوات.

وأشار رئيس لجنة الإسكان، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قد اختار محافظة المنيا، بكل ماتمثله من تاريخ وعراقة وأصالة لشعبها وشعب الصعيد أجمع، واللذين توجه إليهم الرئيس السيسي باهتمام خاص وفائق منذ سنوات، فامتدت يد العمران والتطوير إلى كافة المناطق التي عانت تهميش في السابق، واليوم نشهد خطاب تاريخي مشمول بالصدق والتلقائية للرئيس عبدالفتاح السيسي وسط أبناءه في الصعيد.

واستطرد النائب عماد سعد بالقول: خطاب الرئيس الذي قدم مكاشفة لتأثير الأزمات الدولية على مصر، قدم أيضا خريطة كاملة بسبل المواجهة، والتخفيف على المواطنين اللذين لم ينساهم الرئيس يوما، وأعلن عن واحدة من أكبر إجراءات الحماية الاجتماعية، حيث تحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري وزيادة المعاشات، ورفع حد الإعفاء الضريبي، وزيادة الفئات المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة.

واختتم رئيس إسكان النواب، بأن البلاد خلال الفترة المقبلة ستحقق مزيد من النجاحات في ظل قيادة سياسية واعية بالمخاطر العالمية، ولاتتوقف عن الاهتمام بمتطلبات الشعب الداخلية، وأن قطار الإصلاح الشامل الذي يقوم به الرئيس عبدالفتاح السيسي سيظل في طريقه حتى الوصول إلى الجمهورية الجديدة التي ينشدها كل المصريين.