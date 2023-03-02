شكرا لقرائتكم خبر عن "مستقبل وطن" بورسعيد: ارتياح شعبى كبير لقرارات الرئيس الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد النائب عادل اللمعى الأمين العام لحزب مستقبل وطن بمحافظة بورسعيد، بحزمة القرارات التي اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتي جاءت في وقتها لصالح المواطن المصري، وترفع العبء عن كاهله في ظل ظروف اقتصادية صعبة .

وأضاف النائب عادل اللمعي، في تصريح خاص لـ ”الخليج 365”، أن قرار زيادة دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه، يؤكد على شعور الدولة بالمواطن في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم كله وليست مصر فقط، موضحاً أن تزامن ذلك مع استمرار المشروعات يجعلنا نشعر بالفخر ونثمن جميعا على هذه الجهود.

وأكد أن قرار التعجيل بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة اعتباراً من أول أبريل 2023، تسبب ارتياح كبيرة لدى المواطنين، وظهر ذلك في ردود الأفعال على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار النائب عادل اللمعي، إلى أن قرارت الرئيس عبدالفتاح السيسي، لم تقتصر على الموظفين فقط، بل أنها شملت أصحاب المعاشات من أهلنا كبار السن، والذي تم زيادتهم بنسبة 15% اعتباراً من أول إبريل 2023.

وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن عدد من القرارات هي :

أولاً : التعجيل بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة اعتباراً من أول إبريل 2023، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه شهرياً.

ثانياً: زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة وذلك على النحو التالي:

- بالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها لتكون بقيمة 3500 جنيه شهرياً.

- بالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتكون بقيمة 5000 جنيه شهرياً.

- بالنسبة لحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 6000 جنيه شهرياً.

- بالنسبة لحاملي درجة الدكتوراة من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 7000 جنيه شهرياً.

ثالثاً: زيادة المعاشات المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم لتكون بنسبة 15% اعتباراً من أول إبريل 2023.

رابعاً: رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنوياً اعتباراً من أول إبريل 2023.

خامساً: زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة ٢٥٪؜ شهرياً، اعتبارا من أول أبريل.