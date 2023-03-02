أمين مستقبل وطن بأسيوط: إجراءات الرئيس لحماية المواطنين أكثر مما كنا نتوقع

القاهرة - سامية سيد - وصف النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة بمجلس النواب، وأمين حزب مستقبل وطن بمحافظة أسيوط، توجيهات الرئيس اليوم للحكومة بزيادة رواتب العاملين بالدولة ألف جنيه شهريا ورفع المعاشات والحد الادنى للاجور، بانها اجرءات أكثر من ممتازة وستمتص جزء كبير من التضخم وتعالج ارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أن الإجراءات تضمنت زيادة الحد الادنى للاجور بنسبة 50%، حيث ستزيد من 2400 جنيه إلى 3500 جنيه، بالاضافة إلى زيادة تكافل وكرامة والمعاشات، وتابع قائلا،:"زيادة الحد الادنى للموظف على الدرجة السادسة".

وقال أن الإجراءات لاقت قبول من الشارع المصرى، " وانا عن نفسى لم اكن اتوقع أن تكون بهذا السخاء وأكثر من التوقعات التى كنا نحلم بها".

وكان الرئيس قد وجه الحكومة بتالعجيل بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة اعتبارًا من أول إبريل 2023، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.

وزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة على النحو التالى بالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها لتكون بقيمة 3500 جنيه شهريًا وبالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتكون بقيمة 5000 جنيه شهريًا بالنسبة لحاملى درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 6000 جنيه شهريًا بالنسبة لحاملى درجة الدكتوراة من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 7000 جنيه شهريًا.

كما تضمنت زيادة المعاشات المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم لتكون بنسبة 15% اعتبارًا من أول إبريل 2023 ورفع حد الإعفاء الضريبى على الدخل السنوى من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنويًا اعتبارًا من أول إبريل 2022 وزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة ٢٥٪ شهريًا، اعتبارا من أول أبريل.